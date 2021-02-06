Haberler Video Haber Videoları Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı
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Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Ancak çiftin ilişkisine nazar değdiği ve aralarının bozulduğu iddia edildi. Öte yandan ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise ablası Gamze Erçel'in paylaştığı kare ve sonrasında gelen yorumlar...


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