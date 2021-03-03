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Hamile kadından boşanmak isteyen eşine videolu tepki: Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum

Hamile kadından boşanmak isteyen eşine videolu tepki: Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum
03.03.2021 13:36
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Uşaksavar

Bursa'da hamile olan Tuğba Karahan, eşinin dış görünüşünü beğenmediğini iddia etti ve kendisinden boşanmak istediğini öne sürdü. Yaşananların ardından video çeken kadın, eşinin nankör biri olduğunu vurgulayarak kıyafetlerini kesti ve hamilelik iç çamaşırını bıraktı. Videonun sonunda Karahan "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum. Bundan sonra bunu kullanırsın. Dantelli olanlardan bırakmayı düşündüm aslında, yaptığın adamlığa o yakışırdı ama çok para verdim kıyamadım" dedi.


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