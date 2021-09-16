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Hamidiye su skandalında CHP'li İBB'ye zor sorular! Halkın sağlığıyla nasıl oynuyorlar?

Hamidiye su skandalında CHP'li İBB'ye zor sorular! Halkın sağlığıyla nasıl oynuyorlar?
16.09.2021 12:15
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Hamidiye A.Ş'de yaşanan kuyu suyu skandalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde gündem oldu. Hamidiye A.Ş.'nin vatandaşlara doğal kaynak suyu adı altında kuyu suyu sattığı, bu yolla insanların sağlığını tehlikeye attığı konuşuluyor. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'ye tepki göstererek "Millet partizanlığın, yolsuzluğun hesabını size sorar. Bari şu güzel suyun ruhuyla oynamayın" dedi. Göksu, "Bu bize tarihten emanet. Maalesef halkın sağlığını da askıya aldınız" dedi.


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