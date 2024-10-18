Hamas doğruladı:Yahya Sinwar İsrail saldırısında şehit oldu!

Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Batı Şeria'da camilerden yapılan anonsla Yahya Sinwar'ın şehit edildiği duyuruldu. Anonsta "En büyük savaşçı komutan Yahya Sinvar şehit edildi" ifadeleri yer aldı. Yahya Sinwar’ın yayımlanan son ana kadar düşmanla çarpışmaya devam ettiği ve İsrail askerlerine el bombası attığı bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise bakanlarla görüşme yapacağı duyuruldu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ise Sinwar’ın şehit olduğunu resmen doğruladı. Sinwar'ın şehadetinin resmen duyurulmasının ardından Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. İşte, tüm gelişmeler...