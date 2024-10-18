SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Hamas doğruladı:Yahya Sinwar İsrail saldırısında şehit oldu!
Haberler Haber Videoları

Hamas doğruladı:Yahya Sinwar İsrail saldırısında şehit oldu!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 17:15 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 17:15

Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Batı Şeria'da camilerden yapılan anonsla Yahya Sinwar'ın şehit edildiği duyuruldu. Anonsta "En büyük savaşçı komutan Yahya Sinvar şehit edildi" ifadeleri yer aldı. Yahya Sinwar’ın yayımlanan son ana kadar düşmanla çarpışmaya devam ettiği ve İsrail askerlerine el bombası attığı bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise bakanlarla görüşme yapacağı duyuruldu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ise Sinwar’ın şehit olduğunu resmen doğruladı. Sinwar'ın şehadetinin resmen duyurulmasının ardından Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. İşte, tüm gelişmeler...

CANLI YAYIN | Hamas doğruladı:Yahya Sinwar İsrail saldırısında şehit oldu! Hizbullahtan ilk açıklama
CANLI YAYIN | Hamas doğruladı:Yahya Sinwar İsrail saldırısında şehit oldu! Hizbullah'tan ilk açıklama

SIRADAKİ VİDEO
MEB'den KIŞ SAATİ genelgesi!
18.10.2024Cuma
Rojin Kabaiş'in son aldığı kitap ortaya çıktı!
18.10.2024Cuma
AKSARAY OTOBÜS KAZASI: Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı!
18.10.2024Cuma
YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Hastaneler kapatıldı, suçlular tutuklandı!
18.10.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan MESS 51. Genel Kurulu'nda birlikte çağrısı
18.10.2024Cuma
Bunlar da Var
Sivas’ta korkutan deprem! Uzman isim: Ölü fay harekete geçti 01:07
“Ölü fay harekete geçti”
17.10.2024Perşembe
İsrail’in şehit ettiği Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın son görüntüsü ortaya çıktı 00:47
Sinwar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
17.10.2024Perşembe
Şehit edilen Yahya Sinwar’ın son anları! 00:52
Şehit edilen Yahya Sinwar’ın son anları!
18.10.2024Cuma
Aksaray’da otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti! 00:28
Aksaray'da otobüs kazası
18.10.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA