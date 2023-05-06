Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'na salvo: Takoz olmayın başka ihsan istemez

HDPKK ile aynı çizgide buluşan 7'li koalisyon, savunma sanayiide milli gururlarımızı üreten BAYKAR'ı hedef almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı'nı ABD'de faaliyet gösteren şirketle havacılık ve uzay üssü haline getireceğiz" vaadiyle büyük tepki toplamıştı. Kılıçdaroğlu bu açıklamaları CIA taşeronuna peşkeş çekmek olarak değerlendirlmişti.







BU SEFER KÜÇÜK ORTAK HEDEF ALDI

Son skandal ise 7'li koalisyonun küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'Ndan geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında, ''Cumhurbaşkanının damadı olma vasfıyla tekellik isterseniz, hayır. Böyle bir durum olmaz.' açıklamasıda bulundu.



"Körle yatan şaşı kalkar".



Gün geçmiyor ki birisi daha aynı hakikat dışı söylemlerle karalama kampanyasına katılmasın.



"Rekabet istemiyor, tekel olmak istiyormuşuz."



Bu karalamalara verdiğimiz cevabı bir kez daha aşağıda paylaşıyoruz.



Belli ki, aynı yalana sarılarak örülmek… pic.twitter.com/wwvUS1V6I5 Haluk Bayraktar (@haluk) May 5, 2023

'Destek talebimiz de yok. TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz.'' diyen Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;



"Körle yatan şaşı kalkar".

Gün geçmiyor ki birisi daha aynı hakikat dışı söylemlerle karalama kampanyasına katılmasın.

"Rekabet istemiyor, tekel olmak istiyormuşuz."

Bu karalamalara verdiğimiz cevabı bir kez daha aşağıda paylaşıyoruz.

Belli ki, aynı yalana sarılarak örülmek istenen çoraplar, konulmak istenen TAKOZ'lar var.

O TAKOZ'ları kaldırmak konusunda Milletimiz bizimle oldukça mücadelemizi sürdüreceğiz.







Rekabet ve tekel meselesine gelince;

Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti.

Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz?

Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.



Biz mi rekabetten korkacağız?

Baykar, şimdiye kadar Ar-Ge yatırımınının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.







Rekabetten neden korkalım?

Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz?



Baykar'ın öncülüğünde 2.5 Milyon ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te bu yıl yarışan 332 Bin takım ve 1 Milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor.



Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz? Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız. Bizim derdimiz Türkiye'de tekel olmak filan değil. Biz Türkiye için, terörle mücadelemiz için bu İHA'ları ürettik. Ama Türkiye'ye vermeyip sadece dünyaya ihraç etsek, zaten çok daha fazla kazanç elde ederiz. Ülkemizin bu alanda yakaladığı dünya liderliğini sürdürmesini istiyoruz. Nuri Demirağ'a konulan engeller konulsa, üretim izni verilmese, test uçuşları için izin verilmese, bu İHA'lar geliştirilmeye nasıl devam edilecek? Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık? Destek talebimiz de yok. TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz.