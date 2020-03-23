Halk TV'de koronavirüs üzerinden insanlık ayıbı! Şeyda Taluk'tan skandal sözler: Koronavirüs AK Parti seçmenini vuruyor 23.03.2020 10:12

CHP'nin yayın organı Halk TV'de koronavirüs salgını üzerinden büyük bir insanlık ayıbına imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın programına konuk olan Şeyda Taluk'un "'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" sözleri büyük tepki topladı.

CHP'nin televizyon kanalı Halk TV'de bugüne kadar birçok skandal yaşanırken, 20 Mart'ta Ayşenur Arslan moderatörlüğünde yayınlanan Medya Mahallesi isimli programdaki rezalet "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk'un konuk olduğu programda gündem koronavirüstü. Koronavirüs üzerine konuşan konuklardan Şeyda Taluk rezil bir değerlendirmede bulundu.

"KORONAVİRÜS AK PARTİ SEÇMENİNİ VURUYOR"

Koronavirüs üzerine açıklamalarda bulunan Şeyda Taluk adeta bir insanlık ayıbına imza attı. Salgının özellikle yaşlıları vurması üzerinden siyasi değerlendirmede bulunan Taluk, "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" dedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.