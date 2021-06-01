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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bu sefer de dünyanın hayranlıkla bahsettiği SİHA'ları hedef aldı!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bu sefer de dünyanın hayranlıkla bahsettiği SİHA'ları hedef aldı!
01.06.2021 11:22
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Her fırsatta yerli ve milli tüm projeleri ve hükümeti eleştiren sözde gazeteci Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bu seferki yorumuyla resmen rezil oldu. Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın hezimete uğratılmasında büyük payı olan SİHA'lardan dünya hayranlıkla bahsederken Ayşenur Arslan bakın ne dedi.


Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü.

Ekonomide yaşanan bu gelişme, Halk TV'deki Medya Mahallesi programında masaya yatırıldı.

Türkiye ekonomisinin büyümesini değerlendiren Ayşenur Arslan, dünyanın konuştuğu larımızı beğenmedi İHA ve SİHA satışlarını diline doladı, bu satışların bir faydasının olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ RAKAMSAL OLARAK BÜYÜTEN AMA..."
Ayşenur Arslan, "Mesela İHA-SİHA satışı gibi, Türkiye'yi rakamsal olarak büyüten ama evlere hiç yansımayan savunma sanayii hamleleri adı altında; Polonya'ya Ukrayna'ya ihraç edilen İHA'lar SİHA'lar da var. Biliyorsunuz küçük damat üretiyor bunları. Savaş malzemeleri, her zaman ekonomiyi büyümüş gösterir. Bu benim yorumum. Çok cahilce de olabilir, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Polonya'ya 24 SİHA ihracatı gerçekleştirmişti.

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