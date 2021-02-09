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Halil Sezai sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor! İhanet iddiasıyla gündeme gelmiş ve 15 gün sonra boşanmıştı

Halil Sezai sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor! İhanet iddiasıyla gündeme gelmiş ve 15 gün sonra boşanmıştı
09.02.2021 13:02
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Halil Sezai sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor! Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai,sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Melike Beşli, bu özel anın fotoğrafını, 'Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler.' mesajıyla 'evet' dediğini duyurdu. Halil Sezai, Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Halil Sezai'nin boşanmasına neden olan kişi olarak o dönem magazin gündeminde yer alan Melike Beşli, sürpriz teklifin ardından işte bu kareyi paylaştı...


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