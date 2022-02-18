Halil Falyalı suikastında gözaltı sayısı arttı! 4 araçla 2 farklı pusu! Kör noktada 4 el ateş...

Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta kurulan pusu sonucu öldürülen Halil Falyalı ile suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberinin detayına göre saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 farklı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın adresinden çıkışının bir kişi tarafından pusu kuranlara bildirildiği tespit edildi. Ayrıca Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kamerası olmayan kör bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi. Bu gelişmelerle birlikte Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. İşte sansasyonel suikastla ilgili şok detaylar...