Haliç'teki tepki çeken görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! İncelemek üzere numune alındı

15.06.2020 13:52

Son dakika haberi... Haliç'in içler acısı görüntüsü ve etrafa yayılan koku, son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı.