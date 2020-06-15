İstanbul’un Altın Boynuzu olarak adlandırılan Haliç’in kirliliği hakkında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte dalgıçlar Haliç’in derinliklerine daldı. Bu görüntüleri 10 gün sonra sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yıldız, “10 gün önce #DünyaÇevreGünü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç’e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç’in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi” ifadelerini kullandı.
Haliç'teki kirliliğin su altı görüntüleri de ortaya çıktı!
15.06.2020 22:16
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