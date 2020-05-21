RAMAZAN İMSAKİYE
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Haliç yalanı ortaya çıkan CHP'li İBB haber silmeye başladı!

Haliç yalanı ortaya çıkan CHP'li İBB haber silmeye başladı!
21.05.2020 01:27

CHP'li İBB yalan siyasetine bu kez Haliç üzerinden devam etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanını ortaya atarken Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP'nin yalanını belgelerle çürüttü. İBB'nin Twitter hesabından AK Parti döneminde atılan "Haliç'teki tarama ve dip çamuru çalışmaları devam ediyor... " şeklinde paylaşılan haberlerin silindiği görüldü.


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