CHP'li İBB yalan siyasetine bu kez Haliç üzerinden devam etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haliç'in 7 yıldır temizlenmediği yalanını ortaya atarken Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP'nin yalanını belgelerle çürüttü. İBB'nin Twitter hesabından AK Parti döneminde atılan "Haliç'teki tarama ve dip çamuru çalışmaları devam ediyor... " şeklinde paylaşılan haberlerin silindiği görüldü.
Haliç yalanı ortaya çıkan CHP'li İBB haber silmeye başladı!
21.05.2020 01:27
- Haliç yalanı ortaya çıkan CHP'li İBB haber silmeye başladı!
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