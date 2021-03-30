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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu! İşte ele geçirilenler

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu! İşte ele geçirilenler
30.03.2021 15:04
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Hakkari'de hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, İran sınır hattındaki Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünün Nevşiyan mevkiinde 200 çuval dolusu gümrük kaçağı sigara, yüz binlerce hap ve tütün ele geçirildi.


Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Van Jandarma Komutanlığı, 6'ncı Hudut Tugayı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince, İran sınır hattında bir grup kaçakçının giriş yaptığı bilgisi üzerine Yüksekova ilçesine bağlı İran sınır hattındaki Akpınar köyünün Nevşiyan Deresi mevkiine operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER
JİHA destekli operasyona katılan jandarma ve hudut birlikleri arazi arama-taraması yaptı. Yapılan aramada 200 çuvalda 135 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 239 bin yeşil reçete kapsamında hap, 150 bin gram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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