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Hakkari’de iş makinesi çığ altında kaldı! Operatör yara almadan kurtuldu
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Hakkari’de iş makinesi çığ altında kaldı! Operatör yara almadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 19:45 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 19:45

Hakkari’nin Geçitli köyünde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör Mehmet Kılıç yara almadan kurtarıldı, yetkililer çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Hakkari'de yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör yara almadan kurtarıldı.

Hakkari'nin Geçitli köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Araban Mahallesi yolunu açmaya çalışan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Geçitli Köyü Şantiye Şefi Mehmet Kılıç, iş makinesiyle yolu açmaya çalışırken dağdan kopan çığ, iş makinesinin üzerine düştü. Çığ nedeniyle aracın bir bölümü kar altında kalırken Kılıç, içeride mahsur kaldı. Telefonla şantiyedeki diğer personelleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, başka bir iş makinesiyle çığ enkazını temizleyerek Kılıç'ı mahsur kaldığı araçtan çıkardı. Büyük bir tehlike atlatan Mehmet Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası çığ enkazının kapladığı iş makinesi, köylüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yetkililer, bölgede çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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