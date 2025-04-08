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Hakkari’de 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
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Hakkari'de 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 22:20:08

Yüksekova’da polis ekiplerince durdurulan çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo 200 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan sürücü mahkemece tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Efeler uygulama noktasında polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan çekici kamyonun dorse bölümünde arama yapıldı. Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, 5 çuval içerisinde 30 paket halinde toplam 16 kilo 200 gram metamfetamin ve 95 paket halinde 45 kilo skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili sürücüyü gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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