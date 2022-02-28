Hakkari Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu! 250 kg Eroin 35 kg metamfetamin ele geçirildi

Zehir tacirlerine ağır darbe! Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin ve 35 kg metamfetamin ele geçirildi.
Zehir tacirlerine ağır darbe! Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin ve 35 kg metamfetamin ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi." dedi.
Bakan Soylu, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam." açıklamasında bulundu.