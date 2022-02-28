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Hakkari Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu! 250 kg Eroin 35 kg metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu! 250 kg Eroin 35 kg metamfetamin ele geçirildi
28.02.2022 09:34

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Zehir tacirlerine ağır darbe! Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin ve 35 kg metamfetamin ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildi." dedi.



Bakan Soylu, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam." açıklamasında bulundu.

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