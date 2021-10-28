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Hakkari Şehidine veda! Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören düzenlendi

Hakkari Şehidine veda! Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören düzenlendi
28.10.2021 09:16
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Son dakika haberi! Milii Savunma Bakanlığı, Hakkari’de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu açıkladı. Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için Hakkari'de askeri tören düzenlendi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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