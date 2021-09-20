Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika haberi! İstabul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Trafik haritasına göre saat 08.35 itibariyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde işyerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşların yollarda trafik yoğunluğu oluşturduğu görüldü.







HANGİ BÖLGELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR?



Trafik yoğunluğunun D -100 Karayolu Beylikdüzü - Küçükçekmece Ankara istikameti ile Haramidere Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu Bahçeşehir - Ispartakule arasında yaşandığı görüldü. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa- Sultangazi ile Seyrantepe arasında yoğun trafik yoğunluğu yaşandı.



Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında yoğun trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

YÜZDE 65 ÖLÇÜLDÜ

Trafik haritasına göre saat 08.35 itibariyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.