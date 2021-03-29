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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Ramazan’a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı?
29.03.2021 13:55
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Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karardayken yeni koronavirüs tedbirlerinin gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre çok yüksek riskli illerin sayısı yükseldi. Koronavirüs vaka sayılarının da 30 binleri zorlamasının ardından yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Seyahat yasağı yeniden uygulanacak mı? Ramazan'a özel kısıtlamalar neler? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm merak edilenler…


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