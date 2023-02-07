Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den yardım eli! Memleketi depremde yerle bir olan Mehmet Dinçerler'in paylaşımı alkış topladı: "Koca yürekli"

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den yardım eli! Memleketi depremde yerle bir olan Mehmet Dinçerler'in paylaşımı alkış topladı. Önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ardından saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Mehmet Dinçerler de deprem bölgesi için harekete geçti. Dinçerler'in yardım TIR'ı sosyal medyada alkış topladı görenler, "Koca yürekli" yorumları yaptı.