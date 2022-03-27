Hadis Veritabanı Projesi açılıyor! Tam 283 bin rivayet var

Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen Hadis Veritabanı hayata geçirildi. Projenin direktörü Fatma Ekinci sosyal medyada hadislerin çokça paylaşılmasının önüne geçmek için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtiyor.

Ekinci, "Bilhassa sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı" açıklamasını yaptı.

Malumunuz olduğu üzere 2007'de Hz. Peygamber'i sahih kaynaklara dayalı olarak tüm dünyaya anlatmak üzere yayın hayatına başlayan Sonpeygamber.info web portalı, Meridyen Derneği'ne dijital dünyada dini içerik üretme noktasında önemli bir tecrübe kazandırdı. Bir taraftan Türkiye'deki ilahiyat birikimini farklı dillerde uluslararası mecralarda ulaşılabilir hale getirmek, diğer taraftan akademi ile internet kullanıcısı arasında köprü oluşturacak bir platform ihtiyacını karşılama misyonuyla yola koyulmuştuk.

Zamanla alanın ihtiyaçları ve takipçilerimizin talepleri bizi Hadis ve Siyer özelinde alanı besleyecek, yapılan akademik çalışmaları destekleyecek faaliyet ve projelere yöneltti. Bu kapsamda farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli atölyeler, sempozyum ve yuvarlak masa toplantılarında her iki alanın problemlerini masaya yatırdık, çözüm önerilerini tartıştık.

HADİSLERİN SİHHATİ SORGULANACAK

Öte yandan bilhassa sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı.

Alan içi ve ilgili araştırmacıların istifade ettiği devasa bir külliyat mevcut olmakla beraber, gerek dil yetersizliği, gerekse uzmanlık gerektiren yönleri nedeniyle bilhassa Efendimizin hadislerini merak eden, rivayetlerin sıhhati konusunda kaynağa yönelmek isteyen internet kullanıcılarının bu kaynaklara ulaşması, ulaşsa bile alanın kendine has dili ve metodolojisi nedeniyle anlaması oldukça zordu.

Koç, sivil toplumla akademik iş birliğine inandıklarının altını çizerek, şöyle dedi:

"Prof. Dr. Yavuz Ünal hocanın başkanlığında Türkiye'nin her yerinden 100'e yakın akademisyenle çalışılmış bir program. Hadislerin hepsinin yeniden tercüme edildiği bir proje. Efendimizden kalan bu mirasa sahip çıkmamız lazım. O nedenle hadislerin Türkçeye tercümesi çok kıymetli. Akademisyenler için de kendilerine dosyalar açabilecekleri, özel çalışma dosyası oluşturabilecekleri, kendilerine bir kütüphane oluşturabilecekleri özel bir kullanımı var. İlerleyen süreçte buradaki hadisleri İngilizceye de çevirebiliriz. Hayallerimiz var, çünkü İslam'ın vahyin ilk muhatabı ve ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz. Biz onun hayatını ne kadar doğru anlar ve uygularsak istikametimiz de o kadar doğru olacaktır."