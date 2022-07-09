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Hacılar Mina'da şeytan taşladı! Milyonlarca Müslüman Hac ibadetini tamamlıyor

Hacılar Mina'da şeytan taşladı! Milyonlarca Müslüman Hac ibadetini tamamlıyor
09.07.2022 10:32

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Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan milyonlarca Müslüman, Mina'da şeytan taşladı. Hacı adayları bu ibadetlerinin ardından tıraşlarını olup ihramdan çıkacak ve ziyaret tavafı ile hacı olarak ibadetlerini tamamlayacak.

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İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı. Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar bayramı namaz ile karşılamaya başladı. Namazını kılıp kahvaltısını yapanlar kurban kesimlerine başlarken hacı olmak için kurtasl topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

ŞEYTAN TAŞLADILAR
Mekke'de bulunan milyonlarca hacı adayı bugün hac ibadetinin en önemli parçalarından biri olan şeytan taşlama kısmını gerçekleştirdi.

Milyonlarca hacı adayı Mina'da şaytan taşlama ibadetini yerine getirdi.

KUTSAL TOPRAKLARDA SON GÖREVLER
Hacı adayları bu ibadetlerinin ardından traşlarını olup irhamdan çıkarak ziyaret tavafı ile hacı olarak ibadetlerini tamamlamış olacak.

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