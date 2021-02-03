Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Evlenmeden anne olabilirim

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burcu Özberk, itirafıyla olay yarattı. Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını belirten Özberk, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.Güzel oyuncu, "Kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.