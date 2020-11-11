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Güvenpark saldırısının sanığına 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

Güvenpark saldırısının sanığına 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
11.11.2020 17:13
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Son dakika haberi... Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.


Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili ana davadan ayrılarak ayrı bir dava açılan 2 kişi hakkında ana davada aldığı cezası İstinaf tarafından bozulan bir sanığın da dosyasının birleştirildiği 3 sanığın davasında karar verildi.

Mahkemede Suphi Akbaş'a ana davada 'terörün finansmanı' suçundan 8 yıl ceza alan sanığa, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezası verildi.

OLAY

Mart 2016 Ankara saldırısı, 13 Mart 2016'da yerel saatle 18:45'te Güvenpark, Kızılay, Ankara'da otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen, 2'si saldırgan olmak üzere toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 19'u ağır 125 kişinin de yaralandığı bombalı araba saldırısı. Saldırı, Ekim 2015'teki ve Şubat 2016'daki patlamalar ile birlikte beş ay içinde Türkiye'nin başkentinde gerçekleşen üçüncü bombalı saldırı oldu.

Kızılay meydanı üzerinde Güvenpark metro girişinin bulunduğu alanda daha önce Viranşehir'den gelen beyaz renkli BMW marka bir araçla 18:45'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda asıl hedefin Kızılay meydanından bulunan çevik kuvvet polislerinin olduğu ancak aracın, fark edilmesi ve ateş edilmesi sonrası ana yol üzerindeki belediye otobüsüne çarptığı ve patlamanın da bu esnada gerçekleştiği kaydedildi.

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