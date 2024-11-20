SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı: O anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 00:35 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 00:45

Bursa'da, bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay, saat 21.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş için AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
Park halindeki araç kurşunladı
20.11.2024Çarşamba
Oto yıkamacıya silahlı saldırı: O anlar kamerada
19.11.2024Salı
Drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza
19.11.2024Salı
6 katlı binanın çöküş anı kamerada
19.11.2024Salı
CHP savaşa "saf" tuttu: Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'a hem Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme!
19.11.2024Salı
Bunlar da Var
Arnavutköy’de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu 00:52
Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu
18.11.2024Pazartesi
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri 15:09
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
19.11.2024Salı
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü 00:24
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü
18.11.2024Pazartesi
Rize Çayeli’nde heyelan! Son durumu Çayeli Belediye Başkanı aktardı 04:02
Rize Çayeli'nde heyelan
19.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA