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Günlerdir su akmayan İzmir Dikili'de CHP'li belediye başkanı heykel açılışında görüldü

Günlerdir su akmayan İzmir Dikili'de CHP'li belediye başkanı heykel açılışında görüldü
01.08.2022 12:49

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İzmir Dikili'de günlerdir su akmıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi ise halkı tam manasıyla susuzluğa mahkum etmiş durumda. Dikili'de halk, tankerlerden su ihtiyacını karşılarken CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöl ise Atatürk heykeli açılışına katıldı. Öte yandan vatandaşlar, tankerden su almak için sıraya girdiği sırada kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

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CHP belediyeciliğinin son örneği İzmir Dikili'de yaşandı. Dikili'de halk, günlerdir suların akmaması nedeniyle 2022 yılında ellerinde bidon ve kaplarla çeşmelerden su dolduruyor. Dikili'nin CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgöl ise bakın nerede?

ATATÜRK HEYKELİ AÇILIŞINDA
Vatandaş mağduriyet yaşarken CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışında olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaşan Kırgöz şu ifadeleri kullandı: Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık.

Kırgöz'ün vatandaşı sorunuyla ilgileneceği yerde heykel açılışında olması tepki topladı.

HALK BİRBİRİNE GİRDİ
Öte yandan Dikili'de yaşayan vatandaşlar, ilçeye gelen tankerlerden su almak için sıraya girdikleri sırada birbirleriyle kavga etti. O anlar da kameraya yansıdı.

NE OLMUŞTU?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

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