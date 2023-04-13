RAMAZAN İMSAKİYE
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Güngören'de korku dolu anlar! Metruk bina araçların üzerine çöktü

Güngören'de korku dolu anlar! Metruk bina araçların üzerine çöktü
13.04.2023 15:36

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İstanbul'da korku dolu anlar... Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Molozların üzerine devrildiği araçtan sağ olarak kurtarılan adam gözyaşlarına boğuldu.

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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina çöktü.

Çöken bina araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

Molozların üzerine devrildiği araçtan sağ olarak kurtarılan adam gözyaşlarına boğuldu. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havdan görüntülendi.

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