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''Gün yakındır'' Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz

''Gün yakındır'' Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
23.11.2022 12:57

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nın karadan da süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.

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