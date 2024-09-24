SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'tan husumetlilerine meydan dayağı! Terminaldeki o anlar kamerada!
Haberler Haber Videoları

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'tan husumetlilerine meydan dayağı! Terminaldeki o anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 17:58

Zonguldak Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve oğlu, aralarında husumet bulunan baba ve oğulu darp etti. Olay, terminalde bulunan vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaralanan baba oğul hastaneye kaldırıldı. Başkan Demirtaş ve oğlu, polis merkezinde ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İşte Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile oğlunun husumetlilerine terminalde meydan dayağı attığı anların videosu...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve oğlu, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir baba ve oğlunu darp etti. Olay, önceki akşam Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu bir grup ile terminale geldi. Burada, aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Abdurrahman G. ve babası Oğuz G. (49) ile karşılaştılar.

Başkan Demirtaş, oğlu ve beraberindekiler, baba oğul ile yaşadıkları tartışmanın ardından fiziksel saldırıda bulundu. Olay sırasında terminalde bulunan güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların araya girmesiyle olay yatıştırılırken, Demirtaş ve yanındakiler terminalden ayrıldı.

Darp sonucu yaralanan baba ve oğul, olay yerine çağrılan ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak Gökhan Mustafa Demirtaş ve oğlu N.D.'nin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı!
24.09.2024Salı
Başkan Erdoğan'ın BM'deki Tarihi Konuşmaları: İşte Dünyada Yankı Uyandıran O Anlar!
24.09.2024Salı
Son kullanma tarihleri değiştirilmiş ürünler ele geçirildi
24.09.2024Salı
Müge Anlı'da babasının öldürülüşünü anlatan kız: ''Ben ilaç verdim, annemin sevgilisi öldürdü!''
24.09.2024Salı
''Ehliyetimi yeni aldım, sisteme düşmemiş'' diyen motosikletli kıza ceza!
24.09.2024Salı
Bunlar da Var
Ümraniye’de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 02:12
Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
23.09.2024Pazartesi
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! İşte son paylaşımları 03:44
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti!
24.09.2024Salı
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi 01:07
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi
23.09.2024Pazartesi
Ümraniye’de polisi şehit eden saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı 04:50
19 yaşındaki saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
23.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA