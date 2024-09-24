Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 17:58

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve oğlu, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir baba ve oğlunu darp etti. Olay, önceki akşam Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu bir grup ile terminale geldi. Burada, aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Abdurrahman G. ve babası Oğuz G. (49) ile karşılaştılar.

Başkan Demirtaş, oğlu ve beraberindekiler, baba oğul ile yaşadıkları tartışmanın ardından fiziksel saldırıda bulundu. Olay sırasında terminalde bulunan güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların araya girmesiyle olay yatıştırılırken, Demirtaş ve yanındakiler terminalden ayrıldı.

Darp sonucu yaralanan baba ve oğul, olay yerine çağrılan ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak Gökhan Mustafa Demirtaş ve oğlu N.D.'nin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.