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Gücümüze güç katacak! Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi

Gücümüze güç katacak! Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi
04.02.2021 22:47
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Son dakika haberi... Türkiye'nin Savunma Sanayii'de yaptığı hamlelere her geçen gün bir yenisi eklenirken sevindiren haber bu kez Roketsan'dan geldi. Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri Sinop'ta başarıyla gerçekleştirildi.


Son dakika haberi... Türkiye'nin Savunma Sanayii'de yaptığı hamlelere her geçen gün bir yenisi eklenirken sevindiren haber bu kez Roketsan'dan geldi. Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri Sinop'ta başarıyla gerçekleştirildi.
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