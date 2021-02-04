Gücümüze güç katacak! Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi

Son dakika haberi... Türkiye'nin Savunma Sanayii'de yaptığı hamlelere her geçen gün bir yenisi eklenirken sevindiren haber bu kez Roketsan'dan geldi. Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri Sinop'ta başarıyla gerçekleştirildi.