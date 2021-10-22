Gramla satılıyor, kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaşayan Bayram Çalışkan, gramı 35 ila 60 lira arasında değişen safran bitkisini Elazığ'da yetiştirmeye karar verdi. İlk başta deneme yapan Bayram, önce küçük bir alanda denediği safran bitkisini verim almaya başlayınca bir dekarlık alana yaydı. Bu yıl, dünyanın en pahalı baharatı olan safranın hasadı başladı.