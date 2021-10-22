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Gramla satılıyor, kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Gramla satılıyor, kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor
22.10.2021 19:56
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Elazığ'da kilogramı 60 bin liraya kadar alıcı bulan ve 'Mor altın' olarak bilinen safran bitkisinin hasadına başlandı.

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaşayan Bayram Çalışkan, gramı 35 ila 60 lira arasında değişen safran bitkisini Elazığ'da yetiştirmeye karar verdi. İlk başta deneme yapan Bayram, önce küçük bir alanda denediği safran bitkisini verim almaya başlayınca bir dekarlık alana yaydı. Bu yıl, dünyanın en pahalı baharatı olan safranın hasadı başladı.

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