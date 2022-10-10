Gözler KABİNE'de! Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. 15 günde bir düzenlenen toplantıdaki ana gündem maddelerinin ekonomideki son durum, enflasyona karşı alınan yeni önlemler, TOKİ "İlk Evim İlk İşyerim" projesiyle ilgili detaylar olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Son olarak 26 Eylül günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni Kabine Toplantısı 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat bilgisi ise henüz netlik kazanmadı.

KABİNE TOPLANTISI KONUSU NE OLACAK?

Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması beklenirken enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca kişinin başvuru yaptığı "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinde iş yeri ve arsa detayları gündeme gelecek.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Meclis, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başladı. Kabine toplantısında, yasama döneminde Meclis'e gelecek yeni düzenlemeler de görüşüldü.

Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınan yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul'daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırıldı. Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da ele alındı. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda konuşulan bir diğer konu olurken, EYT'de son durum açıklandı.