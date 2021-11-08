Gözler Kabine Toplantısında! Kabine Toplantısında neler konuşulacak? Asgari ücret zammı, EYT, 3600 ek gösterge...

Kabine Toplantısı sonuçları için Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Bakanların katılımı ile yapılacak toplantıda salgında gelinen son durum da görüşülecek.

KABİNE KARARLARI...

Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine Toplantısında konuşulması beklenen asgari ücret zammı gündemin baş maddeleri arasında.

Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Kabine'nin diğer bir gündemi ise SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam.

Ekonomi piyasalarının ve Kabinenin gündeminde 3600 ek gösterge var. Toplu sözleşme görüşmeleriyle gündeme gelen 3600 ek göstergeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama geldi. 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkıyor? Kabinede 3600 ek gösterge de konuşulacak.

İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabiliyor.





Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada aşıya ulaşımda en şanslı ülkelerden biri olduğunu ve çok ciddi aşı temin ettiğini söyledi.

18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde 90'ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşılanmanın da yüzde 80'e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Bu büyük kazanımın sağladığı faydalardan bahseden Yiyit, şu an günde 30 bin pozitif vaka çıktığını, bunun yoğun bakım ve servis yataklarına yansımasının aşı sayesinde minimalize edilebildiğini, geçmiş dalgalarda 30 binli rakamlarda bütün hastaneler dolarken şu an bu durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

EYT

Yurt genelinde emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması sonrası gözler bir kez daha hükümete çevrildi.

FAHİŞ FİYAT

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi de fahiş fiyatlarla mücadele. Kabine, market ve hallerdeki denetimlerle ilgili bilgilendirilecek. Yapılan denetimlere ilişkin sonuçlar değerlendirilip fahiş fiyatlara karşı atılacak adımlar ele alınacak.