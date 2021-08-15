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Gözler kabine toplantısına çevrildi! Başkan Erdoğan açıklayacak! Aşı, yüz yüze eğitim, afet bölgelerinde son durum...

Gözler kabine toplantısına çevrildi! Başkan Erdoğan açıklayacak! Aşı, yüz yüze eğitim, afet bölgelerinde son durum...
15.08.2021 18:35
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2 Ağustos'ta toplanması beklenen kabine toplantısı bakanların sel ve yangın bölgelerinde olması sebebiyle ertelendi. Kabine toplantısı yarın (16 Ağustos'ta) Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek. İşte detaylar...


2 Ağustos'ta toplanması beklenen kabine toplantısı bakanların sel ve yangın bölgelerinde olması sebebiyle ertelendi. Kabine toplantısı yarın (16 Ağustos'ta) Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek. İşte detaylar...
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