Gözler bu toplantıda! İstanbul'a koronavirüs kısıtlaması gelir mi?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye’de de yeniden artışa geçti. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40’ını İstanbul’un oluşturduğunu söyledi. Peki İstanbul’a virüs kısıtlaması gelir mi? İşte detaylar…

Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.

Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.

Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.

"İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına Ankara'nın da 5 katına ulaştığını ifade etti.

Koca, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin" açıklaması yaptı

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN!

Koronavirüs salgınında son günlerde bir tırmanış söz konusu. Bu kapsamda en fazla vakanın görüldüğü kent olan İstanbul. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Koca, 5 gün boyunca İstanbul'da izlenimlerde ve ziyaretlerde bulunacağını açıklamıştı.

İSTANBUL'DA KISITLAMA OLACAK MI?

Koca, bugün 14:30'da İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek. Valilikte gerçekleşecek olan toplantıya 39 ilçenin belediye başkanları katılacak. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir basın açıklaması yapması bekleniyor.