Gözler Ankara'da! Çavuşoğlu ile Lavrov görüşecek... Tahıl krizi, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı...

Dünyanın gündemi Karadeniz'de "tahıl koridoru"nun oluşturulmasıyken Türkiye yine devreye girdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi.

Lavrov'un ziyareti, Rusya-Ukrayna tahılının bir an önce küresel pazarlara ulaştırılmasının beklendiği dönemde gerçekleşiyor.

"Tahıl koridoru"nun açılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in yol haritası gündemdeyken gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde olacak.

EN SICAK BAŞLIK TAHIL KORİDORU

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Ankara-Moskova ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve bölgesel konular ele alınacak. Ancak en sıcak başlık "tahıl koridoru" olacak. Tahıl tahliyesinin detayları ele alınacak.

Savaş ortamında gerçekleştirilecek tahıl tahliyesi ile ilgili iki tarafın da güvenlik endişeleri var.

Ukrayna özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunundan, Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişe duyuyor.

Görüşmelerde, tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı da ele alınacak.

LAVROV'A ASKERİ HEYET DE EŞLİK EDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ziyaretinde askeri bir heyet de eşlik ediyor. Görüşmelerde Suriye ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak.

Lavrov ve heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle de görüşmesi planlanıyor.

TAHIL KORİDORU MESELESİ

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.

Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

KOMUTA MERKEZİNİN DE İSTANBUL'DA KURULMASI PLANLANIYOR

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek.

Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY İLE "TAHIL KORİDORU"NU GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de "tahıl koridoru" oldu.

Putin, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli olarak engelsiz kargo sevkiyatını kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.

Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de "tahıl koridoru" konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.