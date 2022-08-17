Görevden alınan CHP'li Vefa Salman'ın 14 cumhurbaşkanımız sözleri alay konusu oldu!

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçilmeden 'cumhurbaşkanı' şeklinde hitap etme yarışında skandal sözler. Geçtiğimiz hafta Edirne'de düzenlenen programda Belediye Başkanı Recep Gürkan, “13. Cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçundan görevden alınan CHP'li Vefa Salman, Kılıçdaroğlu’nu '14’üncü cumhurbaşkanımız’ diyerek sundu. Salman'ın imza ettiği rezalet, alay konusu oldu.