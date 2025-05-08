Google’den TBMM’de şirket yapısı açıklaması!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bugün Google yetkilileri, algoritma değişikliklerinin Türkiye’deki dijital yayıncılara etkisi nedeniyle savunma verdi. Google Türkiye Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Türkiye'de biri YouTube’u temsilen, diğeri reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren iki şirketleri bulunduğunu belirtti. Sobacı, yerel yayıncılarla düzenli temas halinde olduklarını ve Türkiye’deki vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiklerini vurguladı. Komisyona bilgi veren bir diğer isim ise Google’ın Fransa, Orta Doğu ve Afrika Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala oldu. Bouhaouala, Türkiye'deki medya kuruluşlarıyla uzun süredir süregelen ilişkileri anlatarak, son algoritma güncellemesinin ardından birçok yayıncıyla doğrudan görüştüklerini ve bilgilendirme süreçlerini şeffaf şekilde yürüttüklerini ifade etti.