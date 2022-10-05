Google’dan haritalarda çifte standart! Yunanistan'ı gizledi, Türk askeri üssünü ifşa etti

ABD'li arama motoru Google, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye ait ve stratejik öneme sahip olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının isimlerini Yunanca yazmıştı.



BİR SKANDAL DAHA

Google Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerinin devam ettiği bir dönemde bir skandal daha imza attı.





ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini sansürsüz şekilde yayınlıyor. Görüntülerde Türkiye'nin stratejik uçak ve gemileri net bir şekilde görülüyor, askeri üs ve tesislerin yerleşimi tüm ayrıntılarıyla gösteriliyor.



YUNAN ÜSLERİ GİZLENİYOR

Ancak aynı harita Yunanistan'a çevrildiğinde askeri üs ve tesislerin net bir şekilde sansürlendiği görünüyor.





ÇİFTE STANDART

Bunlar arasında ABD'nin Yunanistan'da kullandığı Suda Deniz Üssü de bulunuyor.





TÜRKİYE'YE KARŞI DÜŞMANCA TAVIR

Google bu sansürü Avrupa'daki birçok ülke ve İsrail için de uyguluyor, Türkiye'ye ise uygulamıyor.

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıkmıştı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi ise dikkat çekmişti. Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlemişti.