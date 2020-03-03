Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti | Video 03.03.2020 18:07

Son dakika haberine göre Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı. İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden bazıları, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.