Haberler Haber Videoları "Göçmen kaçakçılığı" Kocaeli'de 40 düzensiz göçmen yakalandı! 2 organizatör tutuklandı

"Göçmen kaçakçılığı" Kocaeli'de 40 düzensiz göçmen yakalandı! 2 organizatör tutuklandı

"Göçmen kaçakçılığı" Kocaeli'de 40 düzensiz göçmen yakalandı! 2 organizatör tutuklandı
23.10.2021 11:43
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Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 40 düzensiz göçmen yakalandı. "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Haberin detayları...

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan U.A. ve M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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