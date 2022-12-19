Haberler Haber Videoları Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur'da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur'da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur'da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu
19.12.2022 16:48

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Burdur'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş kız bebek, bir evin önüne bırakılmış halde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burdur'da yeni doğan bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar. Olay merkeze bağlı Karacaören Köyü'nde meydana geldi. Sabah saat 10.00'da evinden çıkan Mehmet Taşlıoğlu kapısının önünde kundağa sarılı bebek olduğunu gördü. Bebeği içeri alan Taşlıoğlu, durumu 112 Acil Durum ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine intikal eden 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız bebek Burdur Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde bebeğin yeni doğduğu kordonunun bile bağlı olduğu görüldü. Solunum sıkıntısı çeken bebek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde bebeğin gece saat 03.00 saatlerinde kapının önüne bırakıldığını tespit etti. 7 saat soğukta kapının önünde duran bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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