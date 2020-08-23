Giresun'daki sel felaketinde bakanlar incelemelerde bulundu! Selzedelere kepçeyle ulaştılar

23.08.2020 18:58

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerde bulundu. Üç bakan incelemelerinin ardından selden dolayı mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yanına gitmek için ekskavatörün kepçesine bindiler.