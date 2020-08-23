Giresun'da meydana gelen sel felaketinin görüntüleri, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Sağanak yağış ile birlikte oluşan sel suları, önüne çıkan her şeyi sürükledi. Büyük korku ve paniğe neden olan sel, vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.
Giresun'da sel önüne çıkar her şeyi sildi süpürdü!
23.08.2020 09:12
- Giresun'da sel önüne çıkar her şeyi sildi süpürdü!
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