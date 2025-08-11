Giresun’da baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan gençler kurtarıldı

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI, SU YÜKSELDİ

Olay, Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda meydana geldi. Balık avlayan Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin hızla yükselmesiyle çayın ortasında mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, Tirebolu İtfaiyesi ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

HALATLA BAĞLANAN BOTLA KURTARILDILAR

AFAD ekipleri, halatla bağlanan bot yardımıyla suya girerek mahsur kalan gençleri güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

GENÇLERİN HAYATI TEHLİKEYE GİRDİ

İddiaya göre, baraj kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesinin aniden yükselmesi gençlerin mahsur kalmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.