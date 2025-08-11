PODCAST CANLI YAYIN

Giresun’da baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan gençler kurtarıldı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı’nda balık tutan Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çayın ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla gençler halatla bağlanan botla güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI, SU YÜKSELDİ
Olay, Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda meydana geldi. Balık avlayan Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin hızla yükselmesiyle çayın ortasında mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, Tirebolu İtfaiyesi ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

HALATLA BAĞLANAN BOTLA KURTARILDILAR
AFAD ekipleri, halatla bağlanan bot yardımıyla suya girerek mahsur kalan gençleri güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

GENÇLERİN HAYATI TEHLİKEYE GİRDİ
İddiaya göre, baraj kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesinin aniden yükselmesi gençlerin mahsur kalmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

