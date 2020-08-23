Giresun Valisi Enver Ünlü: 1 kişi kayıp 1 kişi de yaşamını yitirdi

23.08.2020 01:31

Giresun’da etkili olan şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Giresun Valisi Enver Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı” dedi.