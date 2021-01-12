Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mitingler gereksiz

Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu mitinglerin gereksiz olduğunu savundu. Katıldığı bir programda konuşan Kılıçdaroğlu "Mitinge partililer geliyor, slogan atıyor evlere dağılıyoruz. Seçimde de beklediğimiz sonuç olmuyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler CHP’nin halktan kopuk olduğunun itirafı niteliğindeydi...