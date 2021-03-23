Gergerlioğlu 10 güne teslim olmazsa yakalanacak

Yargı kararı sonrasında milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezasının infazı için 10 gün içinde teslim olmaması durumunda, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisine desteklerini ilettiğini söyledi.





"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.





Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı ise hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kağıdı çıkarttı.





Çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olması beklenilen Gergerlioğlu, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından ise Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.









KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmenin ardından HDP'li Gergerlioğlu'nu aradı.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir" ifadelerini kullandı.