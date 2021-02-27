Haberler Video Haber Videoları "Gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat darbesine giden yolun ayak izi...

"Gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat darbesine giden yolun ayak izi...

27.02.2021 02:19
Ana Sayfa 00:30
Akıncı 10. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 04:29
Süper baba hapisten çıktı
Ana Sayfa 00:59
Çöp yığınlarına gönderme
Ana Sayfa 01:40
Demet Akalın’dan evi yanan...
Ana Sayfa 08:59
Normalleşme nasıl olacak?
Ana Sayfa 06:46
Frankurt Havalimanı'nda...
Ana Sayfa 00:45
İzmir'de trenin önüne atlayan...
Ana Sayfa 00:57
Yerli hava savunma sistemi...
Ana Sayfa 00:40
Usta oyuncu Türkan Şoray...
Ana Sayfa 02:07
Telefonda video izlediği için...
Ana Sayfa 02:28
Yavuz Ağıralioğlu: Biz terörle...
Ana Sayfa 10:30
Ekonomide reform paketi hazır

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki MGK'nın üzerinden 24 yıl geçti. Türkiye, bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbesini atlattı, ancak toplumun önemli bir kesimi için izleri halen tazeliğini koruyor. Sizi şimdi 1997 yılına götüreceğiz. Post modern darbe ile yaşananlar o yıla damgasını vurdu. Siyaset can çekişirken 28 yıl genel başkanlık koltuğunda oturan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş de hayata gözlerini yumdu. İşte 28 Şubat darbesinde yaşananlar....


Haber Videoları