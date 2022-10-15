Haberler Haber Videoları ''GENÇLERİMİZ GİTTİ'' Bartın Amasra'da acının röportajı! Ağlayarak anlattı

''GENÇLERİMİZ GİTTİ'' Bartın Amasra'da acının röportajı! Ağlayarak anlattı

''GENÇLERİMİZ GİTTİ'' Bartın Amasra'da acının röportajı! Ağlayarak anlattı
15.10.2022 12:56

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:20
40 şehit! Bartın Amasra'da ölü...
Haber 00:19
Maden işçisinin son paylaşımı...
Haber 01:37
Grizu patlaması sonrası...
Haber 00:34
Madene inip yukarı çıkan maden...
Haber 01:23
Giresun'daki kaza videosu...
Haber 22:30
Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu...
Haber 01:03
Çavuşoğlu: Fiyatlar için...
Haber 02:04
Katar Emiri Al Sani Türkiye'yi...
Haber 02:04
İnternet haber editörleri için...
Haber 01:45
Türkiye ile Yunanistan...
Haber 03:53
Haydar Can'ın katillerine...
Haber 00:26
CHP'li İBB aracındaki demirler...

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün gece meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, işçilerin yakınları ve akrabaları bölgede bekleyişini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar." dedi. Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

Haber Videoları

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün gece meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, işçilerin yakınları ve akrabaları bölgede bekleyişini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi. Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ
Yaralanan maden işçileri Bartın Devlet Hastanesi?nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını başta bulamayanlar bazı vatandaşlar, yaralanan bazı işçilerin İstanbul?a sevk edildiğini öğrenince rahat nefes aldı. Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle, hastane önünde üzüntü içerisinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ
Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama esnasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul?a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah?a çok şükür" dedi.

20 YIL ÇALIŞIP EMEKLİ OLDU, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığı öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA